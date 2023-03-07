Владивосток затопило кипятком и затянуло паром из-за порыва теплотрассы

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Владивосток утром во вторник залило кипятком и затянуло паром. Из-за аварии на теплотрассе 30 тысяч жителей остались без горячей воды и отопления, Новоивановская улица превратилась в реку, а на площади Луговой разлилось горячее озеро глубиной выше, чем по щиколотку.

Не лучше дела обстоят и у автомобилистов. Пар не лучшим образом влияет на работу машин. Добраться до своего транспорта тоже проблема - там, где вода течет по грунту, развезло густую грязь. На трассе мешает ехать густой туман, накрывший пострадавшие районы. Из-за ЧП в городе начались пробки.

Коммунальщики уже приступили к ремонту теплотрассы, ситуацию контролирует прокуратура. При этом сроки, когда в домах снова появится горячая вода и тепло, пока не названы.

Ранее в Крыму из-за аварии на магистральных водопроводах без воды остались почти 150 тысяч жителей.