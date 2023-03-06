Инструктор Перс объяснил, зачем «стреляют над ухом» при подготовке бойцов штурмгрупп

Он объясняет, какими средствами создают на занятиях обстановку, максимально приближенную к работе на переднем крае.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Инструкторы, имеющие боевой опыт, готовят штурмовые группы к будущим сражениям. На полигоне не только объясняют, но и показывают программу курса тем, кому предстоит столкнуться с противником лоб в лоб.

Инструктор с позывным Перс ведет корректировку боя в лесу. Задача - продвинуться на сотню метров вглубь лесополосы, интенсивным огнем из автоматов выбить противника с насиженных позиций. При необходимости использовать гранаты. После каждого прохождения элемента Перс проводит с личным составом работу над ошибками. А также рассказывает, как создать на занятиях обстановку реального боя.

«Слаженность. Чтобы личный состав понимал, что их ожидает. Создаем ситуацию, приближенную к боевым действиям. Начиная от звуковых моментов, эффектов и заканчивая стрельбой над ухом. Когда работают в конкретной паре друг с другом и ведут огонь, понимая, что справа товарищ, он стреляет, у него боевые патроны», - сказал Перс.

Также бойцы отрабатывают меткость стрельбы из гранатомета, учатся азам тактической медицины, ориентированию на местности в ночное и дневное время.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов