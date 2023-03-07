JAXA инициировало самоуничтожение новейшей ракеты-носителя H3 после запуска

Япония начала разработку новой ракеты H3, которая должна заменить ракету-носитель Н2А, 9 лет назад и потратила на ее производство около $1,5 млрд.

© Видео: JAXA, YouTube © Фото: JAXA, YouTube

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) не смогло подтвердить зажигание двигателя второй ступени новой ракеты H3, которая была запущена с четвертой попытки. До этого запуск переносили трижды в связи с непогодой и различными неполадками.

Специалисты государственного агентства направили сигнал о прерывании полета, который, по сути, означает уничтожение космического корабля. Токио начал разработку ракеты 9 лет назад и потратил на ее производство около полутора миллиардов долларов.

Предполагается, что ракета Н3 должна заменить ракету-носитель Н2А, которая впервые была запущена почти 30 лет назад. Новый образец способен нести в 1,3 раза больше груза и требует вполовину меньше расходов на запуск. H3 должна была вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3.

Ранее стало известно, что во время первого за 29 лет запуска новейшей ракеты-носителя H3 в Японии с космодрома Танэгасима не сработали ускорители, из-за чего ракета не смогла оторваться от земли. В ходе проведения прямой трансляции сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA сообщили, что двигатель ракеты удалось завести, но ракетные ускорители не активировались.