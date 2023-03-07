В стране и мире В стране и мире В стране и мире

JAXA инициировало самоуничтожение новейшей ракеты-носителя H3 после запуска

Максим Крюков
05:27 07.03.2023
Япония начала разработку новой ракеты H3, которая должна заменить ракету-носитель Н2А, 9 лет назад и потратила на ее производство около $1,5 млрд.
© Видео: JAXA, YouTube © Фото: JAXA, YouTube
Читайте нас на:

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) не смогло подтвердить зажигание двигателя второй ступени новой ракеты H3, которая была запущена с четвертой попытки. До этого запуск переносили трижды в связи с непогодой и различными неполадками.

Специалисты государственного агентства направили сигнал о прерывании полета, который, по сути, означает уничтожение космического корабля. Токио начал разработку ракеты 9 лет назад и потратил на ее производство около полутора миллиардов долларов.

Предполагается, что ракета Н3 должна заменить ракету-носитель Н2А, которая впервые была запущена почти 30 лет назад. Новый образец способен нести в 1,3 раза больше груза и требует вполовину меньше расходов на запуск. H3 должна была вывести на орбиту новый спутник для наблюдения за Землей Daichi-3.

Ранее стало известно, что во время первого за 29 лет запуска новейшей ракеты-носителя H3 в Японии с космодрома Танэгасима не сработали ускорители, из-за чего ракета не смогла оторваться от земли. В ходе проведения прямой трансляции сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA сообщили, что двигатель ракеты удалось завести, но ракетные ускорители не активировались.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:16 В стране и мире
В Белом доме заявили о неизменной позиции относительно поставок F-16 Киеву
22:02 В стране и мире
Испания потребовала от США забрать загрязненную плутонием почву из Паломареса
20:52 Спорт
Международная федерация гимнастики на два года отстранила Ирину Винер
20:17 В стране и мире
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 тысяч
19:10 В стране и мире
ЦБ на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Популярное
Видео
Пассажир снял видео из задымленного самолета после отказа двигателя в Гаване
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.