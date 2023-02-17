В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты

Вероника Волосунова
09:45 17.02.2023
Двигатели завелись, а ускорители не сработали. Известно, что при строительстве ракеты использовали детали, напечатанные на 3D-принтере.
© Видео: SciNews, You Tube © Фото: NASA, Globallookpress
Читайте нас на:

Во время первого за 29 лет запуска новейшей ракеты-носителя H3 в Японии с космодрома Танэгасима не сработали ускорители, из-за чего ракета не смогла оторваться от земли.

В ходе проведения прямой трансляции сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA сообщили, что двигатель ракеты удалось завести, но ракетные ускорители не активировались. Максимальное количество человек, которые смотрели трансляцию одновременно, достигло 80 тысяч.

По информации от агентства Kyodo, ссылающегося на источник в правительстве Японии, провести повторный запуск H3 могут уже через одну-две недели. Сейчас специалисты устанавливают причины неполадок.

По прогнозам JAXA, ракета H3 должна в два раза уменьшить расходы на ракетные запуски Японии, чтобы повысить конкурентоспособность страны на международном рынке. Так, запуск предыдущей модели H2A выходит для Японии в $74,5 млн, что значительно превышает стоимость мировых аналогов. Сэкономить на стоимости производства ракеты H3 помогли детали, сделанные на 3D-принтере.

Ранее с Байконура стартовала ракета «Протон» с метеоспутником «Электро-Л». Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:02 В стране и мире
Видео
Ликвидацию сторонников ИГ*, планировавших теракт на химпредприятии в Калужской области, показали на видео
09:56 В стране и мире
Захарова назвала Лаврова инициатором резолюции по Минским соглашениям
09:15 В стране и мире
Видео
В Херсонской области найдена замаскированная в деревьях зенитная установка
07:06 Армия
Видео
Российские снайперы поразили националистов с дальних дистанций на Краснолиманском направлении
06:38 В стране и мире
В посольстве РФ расценили слова Нуланд о Крыме как неприкрытое проявление воинственного настроя США
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.