Опубликованы кадры первого за 29 лет неудачного пуска японской ракеты

Двигатели завелись, а ускорители не сработали. Известно, что при строительстве ракеты использовали детали, напечатанные на 3D-принтере.

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Во время первого за 29 лет запуска новейшей ракеты-носителя H3 в Японии с космодрома Танэгасима не сработали ускорители, из-за чего ракета не смогла оторваться от земли.

В ходе проведения прямой трансляции сотрудники Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA сообщили, что двигатель ракеты удалось завести, но ракетные ускорители не активировались. Максимальное количество человек, которые смотрели трансляцию одновременно, достигло 80 тысяч.

По информации от агентства Kyodo, ссылающегося на источник в правительстве Японии, провести повторный запуск H3 могут уже через одну-две недели. Сейчас специалисты устанавливают причины неполадок.

По прогнозам JAXA, ракета H3 должна в два раза уменьшить расходы на ракетные запуски Японии, чтобы повысить конкурентоспособность страны на международном рынке. Так, запуск предыдущей модели H2A выходит для Японии в $74,5 млн, что значительно превышает стоимость мировых аналогов. Сэкономить на стоимости производства ракеты H3 помогли детали, сделанные на 3D-принтере.

Ранее с Байконура стартовала ракета «Протон» с метеоспутником «Электро-Л». Трансляция велась на сайте Роскосмоса.