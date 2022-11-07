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Полянский заявил о неудовлетворенности методами работы ОЗХО по «сирийскому химдосье»

Игнат Далакян
21:52 07.11.2022
Заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что подобные методы не только «неубедительны», но и прямо нарушают принципы ОЗХО.
Полянский заявил о неудовлетворенности методами работы ОЗХО по «сирийскому химдосье»
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
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Российская Федерация выразила неудовлетворение методами работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по сирийскому химдосье. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в ходе заседания СБ ООН по Сирии.

«Нас по-прежнему категорически не устраивает методология работы технического секретариата ОЗХО, который в своих расследованиях опирается на информацию из ангажированных источников, оппозиционных сирийскому правительству, собирает их утверждения удаленно и на их основании делает выводы в стиле highly likely, выдавая всю эту беллетристику за неопровержимые доказательства», - цитирует РИА Новости Полянского.

Заместитель постпреда РФ при ООН подчеркнул, что подобные методы не только «неубедительны», но и «прямо нарушают (принципы- прим. ред.) ОЗХО». Также Полянский обвинил организацию в применении двойных стандартов, а также неэффективности «ретроспективных расследований».

Ранее Дмитрий Полянский заявлял, что страны Запада не опровергли причастность Киева к атаке на Черноморский Флот. В Совете Безопасности ООН 31 октября состоялось заседание по ситуации вокруг продуктовой сделки.

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