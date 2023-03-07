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Елена Терехова рассказала об истории стихотворения в честь участников СВО с Кузбасса

Надежда Котормус
06:11 07.03.2023
По ее словам, стихотворение «Батальон "Шахтер"» было написано буквально за десять минут, после чего поэтесса отправила его бойцам в зону спецоперации.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Жительница Междуреченска Кемеровской области Елена Терехова написала трогательное стихотворение «Батальон "Шахтер"», посвятив его бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Идея выплеснуть накопленные переживания на бумагу подсказала подруга.

«На бумаге оно появилось минут за десять, как-то быстро. Сами строчки легли, все это воплотилось, и я отправила это стихотворение ребятам нашим. И они мне пишут: мы теперь отныне будем называться батальон "Шахтер", даже вещмешки подписали», - рассказала женщина.

В зоне СВО - самые близкие люди - брат и старший сын. Объединяют теперь уже товарищей по оружию не только кровные узы, но и настоящая мужская дружба.

«Они вместе работают на заводе ТРМЗ в кузнечном цеху. Два кузнеца, они напарники. И как-то они даже вот не задумываясь, было вот это все объявлено, они практически сразу встали и пошли в военкомат. Вместе везде, вместе во всем, вместе работали, вместе ушли. И я надеюсь, вместе вернутся», - поделилась Елена Терехова.

Брата Елены сначала отказывались брать в добровольцы, ссылаясь на возраст. Но Константин написал заявление в военкомат и настоял. Теперь вместе с племянником готовится к работе в зоне спецоперации.

«Я не думала, что на моем веку случится такое, такая ситуация, что мне придется своих родных отправлять куда-то. Но я их поддерживаю целиком и полностью. Они мужчины, они приняли такое решение, я считаю, что они приняли правильное решение. Иначе кто нас еще защитит, кроме наших мужчин», - сказала она.

Дома вместе с Еленой возвращения ждут еще двое сыновей и дочка. Пример брата и дяди вдохновляет домашних держать планку и не позволять страху одержать верх.

«И сейчас, даже когда мы созваниваемся, переписываемся, я не позволяю себе вот этих слезливых всяких эмоций, все время стараемся шутить, стараемся друг друга как-то поддерживать. Держимся вот на такой волне», - заявила жительница Междуреченска.

И хотя начинался батальон «Шахтер» как вымысел и поэтическая формула, кузбассовцев, которых позже объединила эта идея, после учебного центра расформировывать не стали. Сейчас батальон готовится к отправке в зону СВО.

Ранее стихи современных поэтов Донбасса и патриотические композиции прозвучали на вечере-посвящении Героям России «Наши маяки» в Центральном академическом театре Российской армии. Мероприятие состоялось на Большой сцене театра вечером 24 февраля. Произведения, исполненные со сцены, были посвящены современным героям, защищающим Отечество.

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