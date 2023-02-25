Стихи поэтов Донбасса прозвучали на вечере-посвящении Героям России «Наши маяки» в Театре Российской армии
Стихи современных поэтов Донбасса и патриотические композиции прозвучали на вечере-посвящении Героям России «Наши маяки» в Центральном академическом театре Российской армии. Мероприятие состоялось на Большой сцене театра вечером 24 февраля.
Произведения, исполненные со сцены, были посвящены современным героям, защищающим Отечество. В вечере поучаствовали народная артистка РСФСР Алина Покровская, народный артист России Валерий Абрамов, заслуженный артист России Александр Топчий, молодые актеры театра. Свои песни исполнила певица Юта.
В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, юнармейцы и кадеты. Память погибших почтили минутой молчания.
Ранее во дворце культуры «Энергомаш» в Белгороде состоялся праздничный концерт для семей участников специальной военной операции, в котором приняли участие финалист телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров и ансамбль народной музыки «Ватага».