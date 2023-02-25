В стране и мире Стихи поэтов Донбасса прозвучали на вечере-посвящении Героям России «Наши маяки» в Театре Российской армии Анна Касаткина Память погибших героев на мероприятии почтили минутой молчания. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Стихи современных поэтов Донбасса и патриотические композиции прозвучали на вечере-посвящении Героям России «Наши маяки» в Центральном академическом театре Российской армии. Мероприятие состоялось на Большой сцене театра вечером 24 февраля. Произведения, исполненные со сцены, были посвящены современным героям, защищающим Отечество. В вечере поучаствовали народная артистка РСФСР Алина Покровская, народный артист России Валерий Абрамов, заслуженный артист России Александр Топчий, молодые актеры театра. Свои песни исполнила певица Юта. В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, семьи военнослужащих, юнармейцы и кадеты. Память погибших почтили минутой молчания. Ранее во дворце культуры «Энергомаш» в Белгороде состоялся праздничный концерт для семей участников специальной военной операции, в котором приняли участие финалист телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров и ансамбль народной музыки «Ватага». Экспертное мнение и аналитика