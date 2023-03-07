Вильфанд рассказал о значительном потеплении на юге России 8 марта
До 19 градусов выше ноля ожидает жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 8 марта. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Восьмого числа в Краснодаре настоящая весенняя погода - до +18...+19 °C , в Сочи - до +16...+17 °C, в Крыму - около +13...+15 °C, в Ростовской области - до +16...+17 °C. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе», - цитирует ТАСС Вильфанда.
Кроме того, значительное повышение температуры воздуха ожидается на юге Западной Сибири. В Приморье в праздничный день также ожидается теплая и комфортная погода. Воздух в регионе прогреется до 12 градусов.
Ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в Международный женский день. По его словам, 8 марта в столичном регионе установится теплая погода от -3...+2 °C. Несмотря на относительное тепло, солнце в праздник Москву не порадует.