В среду генсек планирует встретиться в Киеве с Владимиром Зеленским.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл на Украину. Сейчас он направляется в Киев, где планирует встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«В данный момент он на Украине и направляется в Киев, где в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским», - передает РИА Новости слова Хака.

Напомним, в августе прошлого года Антониу Гутерреш уже посещал Украину. А в сентябре он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

В ходе общения генсека ООН и российского президента была затронута тема преступной деятельности украинских неонацистов.