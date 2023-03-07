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Путин обсудил безопасность Запорожской области с врио губернатора Балицким

Сергей Лебедев
20:28 07.03.2023
На встрече был затронут вопрос социально-экономического развития региона.
Путин обсудил безопасность Запорожской области с врио губернатора Балицким
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Российский президент Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Глава государства обсудил вопросы безопасности и социально-экономического развития региона. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, была затронута тема статуса добровольческого батальона имени Судоплатова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, в конце прошлого года в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград. Владимир Путин вручил награды руководителям новых регионов Российской Федерации.

Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени был награжден врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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