Путин вручил госнаграды врио глав новых регионов РФ

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Сегодня, 20 декабря, в Екатерининском зале Кремля проходит церемония вручения государственных наград. Президент России Владимир Путин вручил награды временно исполняющим обязанности глав новых регионов Российской Федерации.

Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени «за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов» награждены врио глав Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждены врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

В ходе церемонии Путин заявил, что Россия восхищается стойкостью и отвагой людей, которые встали за защиту Донбасса и которые выполняют свой ратный долг в ходе специальной военной операции.