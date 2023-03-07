Освобожденный из плена российский военный узнал, что у него родился ребенок

Мужчина узнал радостную новость, когда смог впервые за долгое время дозвониться до родственников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Освобожденный из украинского плена российский военнослужащий узнал по телефону, что у него родился ребенок. Об этом он узнал, когда смог дозвониться до своей мамы.

«К семье хочу. Самое главное к семье. Хочу видеть сыновей, жену. Я представляю как все волновались», - рассказал мужчина.

Напомним, сегодня стало известно об освобождении 90 бойцов. В плену им грозила смертельная опасность. Вскоре военнослужащих самолетами доставят в Москву.

Мужчины пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая помощь.