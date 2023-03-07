Пожилая хабаровчанка Наталья рассказала, почему поехала в Луганск волонтером

За 8 000 километров отправилась 71-летняя Наталья Пасика из Хабаровска в Луганскую Народную Республику, чтобы работать волонтером в госпитале. Она помнит по имени каждого раненого бойца, которому помогала встать на ноги.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В ноябре прошлого года Наталья Пасика отправилась в Луганск добровольцем. Она преодолела больше 8 000 километров, чтобы оказаться на родине, где не была почти 50 лет. Сейчас она вернулась в Хабаровск, чтобы после небольшой передышки снова оказаться там, где ее все уже знают и ждут. Наталья отмечает, что все относятся к ней с теплом и гостеприимством. С ноября она помогла десяткам бойцов и каждого помнит по имени.

«У меня сразу порыв был уехать на родину - там помогать, чем могу. Я проанализировала, чем могу быть полезной. Я решила, что больше всего пользы будет это по уходу за ранеными ребятами», - призналась волонтер.

Решение отправиться на передовую Наталья приняла моментально. Она обращалась во многие инстанции, но там женщину и слушать не хотели. Зато услышали в Народном фронте, где Наталья Богдановна с начала специальной военной операции помогала сортировать вещи для отправки на передовую.

«На передний план меня, конечно, не пустили. Все меня оберегали. Вообще, нужно отдать должное Народному фронту, они так бережно к каждому человеку относятся, что иногда трогает за душу. Кажется, многие вещи можно делать без их помощи, но они все время опекают, все время помогают. Транспорт и прочее. И очень помогали в работе», - добавила она.

Наталья Пасика никогда ни у кого не спрашивала совета. Решения принимала сама и никогда не меняла. И остальным ничего не оставалось, как принять и поддержать Наталью Богдановну.

«Я маму не отговариваю. Если ее сердце чувствует, что это нужно, что это важно, что она может принести пользу. Тем более помогать раненым, имея опыт здесь около пяти-шести лет. Ну, для нее это важно», - говорит ее дочь Елена.

За плечами Натальи медицинские курсы. Их она прошла после того, как ухаживала за онкобольным мужем. В тяжелые времена наша героиня подрабатывала сиделкой. Присматривала за тяжелобольными людьми. Полученный опыт пригодился и в Луганской больнице, Наталья стала помогать бойцам не только делом, но и добрым словом. Не успела Наталья вернуться из Луганской Народной Республики, как ее уже встречают соседи и говорят, что без нее все дворовые дела остановились.

Как отмечают друзья и родные, Наталья Богдановна - это человек, которому можно позавидовать, ее энергии хватает, чтобы всегда добиваться поставленных целей.

Человек-оркестр с огромным сердцем. Наталья помнит по имени каждого солдата, с которым ей доводилось работать. В свои года ей удается сохранять оптимизм и стремление узнать что-то новое. Огромное количество увлечений, дача, социальные проекты - Наталья Богдановна готова заниматься чем угодно, лишь бы не сидеть на месте.