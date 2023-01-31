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Волонтеры проделали путешествия через всю Россию, чтобы помочь бойцам в зоне СВО

Андрей Аркадьев
Игорь Лапик
13:31 31.01.2023
Ряды добровольцев сейчас пополняют даже те, кто по праву заслужил отдых - это мамы и бабушки военнослужащих. Они едут работать в госпиталях, твердо зная, что поддержат бойцов и мирных жителей не только делом, но и добрым словом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Из маленького чукотского села Энурмино прямиком в Луганскую Народную Республику отправилась мать солдата Анастасия Курилова, чтобы быть волонтером и работать медсестрой в военном госпитале. Анастасия Курилова по национальности юкагирка. Это древний восточно-сибирский этнос. Представители этого народа занимаются рыбалкой, охотой и оленеводством. Сын Анастасии и другие родственники оставили свои яранги и отправились на защиту Донбасса.

«Наши оленеводы, тундровики, охотники на морского зверя, охотники на пушного зверя, наши добытчики, они тоже сейчас участвуют в СВО. Они делают правильное дело, потому что Россия - это наш дом родной», - поделилась волонтер.

В военном госпитале Анастасии Курилову с радостью приняли в свои ряды. А у 71-летней хабаровчанки Натальи на передовой сын и внук. Под Донецк она приехала, чтобы ухаживать за ранеными бойцами.

«Закончился дачный сезон, мне надоело смотреть ТВ. Думаю, надо чем-то помочь. У меня десять лет опыта ухода за больными людьми, прошла курсы ухода за инвалидами, и я решила, что самое полезное место - это госпиталь», - рассказала волонтер Наталья Пасика.

Наталья Богдановна окончила школу в Ясиноватой. Затем училась в политехническом университете во Львове. Сейчас в ДНР спустя почти полвека она встретилась с сестрой, с которой не виделась с тех пор, как переехала с Украины в Хабаровск.

Светлана Пискажева приехала в Донбасс из Смоленска. В госпитале сейчас проходит лечение ее сын, получивший ранение. Осуществить свой замысел ей удалось после того, как она вышла в онлайн-эфир, организованный «Народным фронтом». Перед приездом в зону спецоперации активисты помогли Светлане окончить курсы младших медицинских сестер.

Все волонтеры, приехавшие в Донбасс, едины в своем стремлении помочь нашим воинам. Готовы оставаться здесь и приносить пользу столько, сколько это будет необходимо.

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