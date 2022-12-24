МИД РФ: переданные Минску С-400 и «Искандер» повысят эффективность совместной ПВО

Лукашенко сообщал, что на боевое дежурство в Белоруссии были поставлены система ПВО С-400 и ракетный комплекс «Искандер», которые передала Москва.

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что переданные Белоруссии российские комплексы С-400 и ракетные установки «Искандер» повысят эффективность совместной противовоздушной обороны.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко информировал, что на боевое дежурство в стране были поставлены система ПВО С-400 и ракетный комплекс «Искандер», которые передала Москва.

«Это должно повысить боеспособность белорусской армии и эффективность работы единой российско-белорусской системы противовоздушной обороны», - сказал Галузин в беседе с РИА Новости.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что улучшение сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь вызывает раздражение у Соединенных Штатов, которые пытаются изолировать страны на международной арене.