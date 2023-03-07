Роман Насонов: боевикам будет непросто использовать бомбы Mk.20, если они их получат
Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов рассказал «Звезде» о проблемах для украинских боевиков, которые встанут перед ними при попытках применения суббоеприпасов из кассетных бомб Mk.20.
Украинские боевики рассчитывают разобрать кассетную бомбу и использовать начиняющие ее суббоеприпасы, чтобы сбрасывать их по одному с дронов на российскую легкобронированную технику.
«Дроны даже с этим одним суббоеприпасом подниматься на высоту в 10-15 км не смогут по своим характеристикам. А боеприпас рассчитан на взрыватель, который будет приводиться в действие именно с этой высоты, путем планирования. Использование с низких высот будет давать сбои», - заметил Насонов.
Кроме того, он отметил и другой фактор. Например, если разобрать бомбу ради суббоеприпасов, то потеряет смысл ее компьютерная начинка.
Ранее сообщалось, что Украина просит Конгресс США надавить на Байдена, чтобы получить кассетные бомбы Mk.20.