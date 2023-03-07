Роман Насонов: боевикам будет непросто использовать бомбы Mk.20, если они их получат

Украина пытается выпросить у США кассетные бомбы, чтобы разобрать их на отдельные суббоеприпасы и сбрасывать по одному с дронов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов рассказал «Звезде» о проблемах для украинских боевиков, которые встанут перед ними при попытках применения суббоеприпасов из кассетных бомб Mk.20.

Украинские боевики рассчитывают разобрать кассетную бомбу и использовать начиняющие ее суббоеприпасы, чтобы сбрасывать их по одному с дронов на российскую легкобронированную технику.

«Дроны даже с этим одним суббоеприпасом подниматься на высоту в 10-15 км не смогут по своим характеристикам. А боеприпас рассчитан на взрыватель, который будет приводиться в действие именно с этой высоты, путем планирования. Использование с низких высот будет давать сбои», - заметил Насонов.

Кроме того, он отметил и другой фактор. Например, если разобрать бомбу ради суббоеприпасов, то потеряет смысл ее компьютерная начинка.

Ранее сообщалось, что Украина просит Конгресс США надавить на Байдена, чтобы получить кассетные бомбы Mk.20.