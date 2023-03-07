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Роман Насонов: боевикам будет непросто использовать бомбы Mk.20, если они их получат

Тимур Шерзад
18:47 07.03.2023
Украина пытается выпросить у США кассетные бомбы, чтобы разобрать их на отдельные суббоеприпасы и сбрасывать по одному с дронов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов рассказал «Звезде» о проблемах для украинских боевиков, которые встанут перед ними при попытках применения суббоеприпасов из кассетных бомб Mk.20. 

Украинские боевики рассчитывают разобрать кассетную бомбу и использовать начиняющие ее суббоеприпасы, чтобы сбрасывать их по одному с дронов на российскую легкобронированную технику. 

«Дроны даже с этим одним суббоеприпасом подниматься на высоту в 10-15 км не смогут по своим характеристикам. А боеприпас рассчитан на взрыватель, который будет приводиться в действие именно с этой высоты, путем планирования. Использование с низких высот будет давать сбои», - заметил Насонов. 

Кроме того, он отметил и другой фактор. Например, если разобрать бомбу ради суббоеприпасов, то потеряет смысл ее компьютерная начинка. 

Ранее сообщалось, что Украина просит Конгресс США надавить на Байдена, чтобы получить кассетные бомбы Mk.20.

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