Политолог Курбанов заявил, что США теряют влияние на Ближнем Востоке

По словам эксперта, санкции остаются для Соединенных Штатов едва ли не единственным рычагом давления на Ирак.

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В последние годы США стремительно теряют влияние на Ближнем Востоке, поэтому санкции остаются едва ли не единственным рычагом давления на Ирак. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил политолог Маис Курбанов, комментируя прилет министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина в Багдад.

«Американцы приходят сейчас предупреждать Ирак: или вы будете нас слушать, или мы вам введем санкции», - говорит эксперт.

По словам Маиса Курбанова, сейчас Ирак добывает очень много нефти, но при этом активно сотрудничает с Ираном. Это не нравится США, у которых есть необходимые экономические рычаги.

«Ирак полным ходом качает нефть. Она без проблем доставляется по всему миру. Никаких санкций нет. Американцы могут предупредить: если вы не с нами, то мы будем в свои игры играть. Другого влияния они не имеют», - добавил политолог.

Напомним, сегодня утром в Ирак прилетел глава Министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Он заявил, что прибыл, чтобы подтвердить стратегическое партнерство.