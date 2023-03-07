Командир ВС РФ с позывным Учитель назвал «отчаянными парнями» бойцов своей штурмгруппы

Также Учитель рассказал, как после выполнения боевой задачи военнослужащие разбирают ошибки и постоянно учатся.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Командир штурмовой группы с позывным Учитель рассказал «Звезде», как проходит подготовка наших бойцов перед выполнением боевых задач. Во время тренировки отрабатываются все детали, чтобы быть готовыми к реальным сражениям.

«Все парни очень отчаянные, здесь случайных людей не бывает. Все настроены, все будет нормально у нас», - сказал Учитель.

Тренировки проходят по нескольку часов в день, даже профессиональные спортсмены, которых в отряде немало, признают, что сначала было непросто. Однако на трудности здесь жаловаться не принято, все понимают, от этого зависит их собственная жизнь и жизни товарищей. Учитель поделился тонкостями учебы уже после выполнения боевой задачи.

«Разбираем ошибки, учимся. Каждый раз что-то новое добавляем. Учимся и на чужих, и на своих ошибках. Все разбираем, чтобы минимизировать потери и в дальнейшем еще лучше боевые задачи выполнять», - добавил он.

Между тем в Россию из украинского плена сегодня вернулись 90 военнослужащих. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.