Французские истребители столкнулись во время авиашоу
Во Франции во время авиашоу Meeting de l’Air произошло неожиданное отклонение от сценария воздушного представления. Два истребителя ВКС страны столкнулись при выполнении элемента.
Мероприятие проходило в районе коммуны Коньяк. Согласно сведениям прессы, из-за столкновения часть хвостового оперения одного из самолетов оторвалась и упала вниз, приземлившись на жилой территории. От падения обломка пострадал дом в коммуне Женсак-ла-Паллю, находящейся вблизи базы, где проходило авиашоу.
Как пишет издание Sud Ouest, жертв или пострадавших в результате инцидента среди мирного населения не было. Однако ситуация будет тщательно проверена полицией и жандармерией.
«В полетах есть только один приоритет: безопасность», - заявил командующий военно-воздушной базой полковник Николя Льотэ, заверив, что будет проведена работа по расследованию случившегося.
Невредимыми остались и пилоты истребителей Rafale. После столкновения самолетов военнослужащие сумели успешно приземлиться.