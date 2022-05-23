Французские истребители столкнулись во время авиашоу

Часть одного из самолетов, столкнувшихся в воздухе, отлетела и упала на жилой дом.

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Во Франции во время авиашоу Meeting de l’Air произошло неожиданное отклонение от сценария воздушного представления. Два истребителя ВКС страны столкнулись при выполнении элемента.

Мероприятие проходило в районе коммуны Коньяк. Согласно сведениям прессы, из-за столкновения часть хвостового оперения одного из самолетов оторвалась и упала вниз, приземлившись на жилой территории. От падения обломка пострадал дом в коммуне Женсак-ла-Паллю, находящейся вблизи базы, где проходило авиашоу.

Как пишет издание Sud Ouest, жертв или пострадавших в результате инцидента среди мирного населения не было. Однако ситуация будет тщательно проверена полицией и жандармерией.

«В полетах есть только один приоритет: безопасность», - заявил командующий военно-воздушной базой полковник Николя Льотэ, заверив, что будет проведена работа по расследованию случившегося.

Невредимыми остались и пилоты истребителей Rafale. После столкновения самолетов военнослужащие сумели успешно приземлиться.