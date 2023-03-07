Обозреватель Селиванов: Rheinmetall заявил о строительстве танкового завода на Украине от безденежья

Если завод будет построен, то любые инциденты с танками можно будет перекладывать на Киев, поскольку ФРГ старается дистанцироваться от конфликта.

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Концерн Rheinmetall вынужден заявить о строительстве танкового завода на Украине. Германскому производителю военной техники и вооружения требуются средства, которые правительство ФРГ может выделить под данный проект, считает политический обозреватель МИА News Front Юрий Селиванов.

«Rheinmetall не в таком замечательном положении в плане перспективы. Ему нужно вырвать хороший кусок денег у правительства. Шольц ни под какие другие вопросы, кроме Украины, серьезных денег не даст. Вот, собственно, вся заковырка в этом», - рассказал он «Звезде».

По его мнению, заявление Rheinmetall о будущем заводе на Украине также служит прикрытием для немецких властей, которые все равно хотят дистанцироваться от конфликта. Ведь если производство будет налажено, то любые инциденты с танками можно будет перекладывать на власти Киева.

Оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины строительство в стране танкового завода. Его возведение обойдется примерно в 200 миллионов евро, а планируемая мощность составит до 400 основных боевых танков в год.