Юрист Соловьев заявил, что Лерчек может быть освобождена от уголовной ответственности

Такое может произойти, если Валерия Чекалина добровольно уплатит в бюджет сумму недоплаченных налогов, пени и штрафы.

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Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, может быть освобождена от уголовной ответственности, если добровольно уплатит в бюджет сумму недоплаченных налогов, пени и штрафы. Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, подобная возможность есть у лиц, впервые совершивших преступление, в котором подозревают блогера.

«Поскольку сумма уклонения превышает 300 млн рублей, что является особо крупным размером, такое деяние квалифицируется по ч. 2 ст. 198 УК России и наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет. Либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок», - добавил Иван Соловьев.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело против Валерии Чекалиной и ее мужа. Его возбудили по признакам преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 198, части 5 статьи 33 и части 2 статьи 198 УК РФ.

По версии следствия, блогер как индивидуальный предприниматель применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. На фитнес-марафонах Лерчек могла получить намного больше, но не перешла на общую систему налогооблажения. Сегодня в доме Чекалиных прошел обыск.