В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Юрист Соловьев заявил, что Лерчек может быть освобождена от уголовной ответственности

Сергей Лебедев
15:42 07.03.2023
Такое может произойти, если Валерия Чекалина добровольно уплатит в бюджет сумму недоплаченных налогов, пени и штрафы.
Юрист Соловьев заявил, что Лерчек может быть освобождена от уголовной ответственности
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Читайте нас на:

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, может быть освобождена от уголовной ответственности, если добровольно уплатит в бюджет сумму недоплаченных налогов, пени и штрафы. Об этом в беседе с RT заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, подобная возможность есть у лиц, впервые совершивших преступление, в котором подозревают блогера.

«Поскольку сумма уклонения превышает 300 млн рублей, что является особо крупным размером, такое деяние квалифицируется по ч. 2 ст. 198 УК России и наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет. Либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок», - добавил Иван Соловьев.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело против Валерии Чекалиной и ее мужа. Его возбудили по признакам преступлений, которые предусмотрены частью 2 статьи 198, части 5 статьи 33 и части 2 статьи 198 УК РФ.

По версии следствия, блогер как индивидуальный предприниматель применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год. На фитнес-марафонах Лерчек могла получить намного больше, но не перешла на общую систему налогооблажения. Сегодня в доме Чекалиных прошел обыск.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:13 В стране и мире
Блащак: Польша на этой неделе поставит Украине десять танков Leopard 2
15:35 В стране и мире
Соединенные Штаты передали Украине дальнобойные бомбы JDAM-ER
14:55 Армия
Видео
Минобороны России сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-24 и Су-25
14:09 В стране и мире
Видео
Министр обороны США Остин прилетел в Ирак
13:11 ОПК
Видео
Шойгу: оснащение подлодки «Кронштадт» ракетами «Калибр» значительно повысит ее эффективность
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что враг потерял более чем 11 тысяч человек за февраль
Видео
«Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника
Видео
Политолог Анпилогов: Зеленский встречался с Капустиным за 10 дней до убийства Дугиной
Видео
ФСБ показала момент закладки взрывчатки под машину Константина Малофеева
Видео
В Свердловской области мужчина с переломами полз до кабинета врача в травмпункте
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.