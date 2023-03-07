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Соединенные Штаты передали Украине дальнобойные бомбы JDAM-ER

Тимур Шерзад
15:35 07.03.2023
Командующий ВВС США в Европе и Африке Хекер уточнил, что бомб Украине хватит, чтобы «нанести пару ударов».
Соединенные Штаты передали Украине дальнобойные бомбы JDAM-ER
© Фото: Hauke Schröder, dpa, Raul Moreno, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Америка передала Киеву дальнобойные бомбы JDAM-ER. Об этом сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. По его словам, эти бомбы были направлены ориентировочно в последние три недели. 

«Недавно мы отправили высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и действуют немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют точность», - сказал Хекер порталу  The War Zone. 

Он подтвердил, что речь идет о бомбах JDAM-ER. 

Американский генерал уточнил об ограниченности поставок. Бомб Украине хватит, чтобы «нанести пару ударов». О масштабах этих ударов и характере целей Хекер при этом умолчал. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что помощь НАТО не приводит Киев к успехам на поле боя.

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