Командующий ВВС США в Европе и Африке Хекер уточнил, что бомб Украине хватит, чтобы «нанести пару ударов».

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Америка передала Киеву дальнобойные бомбы JDAM-ER. Об этом сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. По его словам, эти бомбы были направлены ориентировочно в последние три недели.

«Недавно мы отправили высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и действуют немного дальше, чем бомба с гравитационным сбросом, и имеют точность», - сказал Хекер порталу The War Zone.

Он подтвердил, что речь идет о бомбах JDAM-ER.

Американский генерал уточнил об ограниченности поставок. Бомб Украине хватит, чтобы «нанести пару ударов». О масштабах этих ударов и характере целей Хекер при этом умолчал.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что помощь НАТО не приводит Киев к успехам на поле боя.