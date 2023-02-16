СК возбудил уголовное дело из-за отравления 70 человек «здоровым питанием» в Ростове-на-Дону

Санитарные врачи подозревают, что причиной массового отравления стали грязные руки сотрудников кухни в цехе «здорового питания», что привело к попаданию в пищу сальмонелл.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Ростове-на-Дону. Пострадавших - 70 человек. Все они пользовались услугами местной компании, которая производит наборы с готовым питанием. Оно позиционируется как правильное - чтобы вести здоровый образ жизни. Но в данном случае все произошло ровно наоборот. Виталий Никулин разбирался, что пошло не по правилам в правильном питании.

«Я проснулась от жуткой боли в желудке, температура у меня была 38, 9, и были постоянные позывы в туалет, и началось обезвоживание - сухость слизистых, сухость кожи, я практически теряла сознание. Когда я поступила в стационар, мне уже на тот момент сотрудники медучреждения задали первый вопрос - вы тоже сегодня потребляли рацион "Гуд-Фуд"? Я естественно ответила да. Они говорят - вы уже седьмая у нас», - рассказала Анна Хаситова, пострадавшая.

Причина, - как считают люди, - в рационах здорового питания от местной компании. Услуга популярная, - для тех, не хочет ходить по магазинам, а потом еще и тратить время на кухне. Все приготовит шеф-повар, курьеры привезут, - все калории подсчитаны, польза несомненная. Вот только похоже, что у кого то в этой цепочке, оказались грязными руки. Бактерия сальмонеллы - причина отравления более 70-ти человек.

В соцсетях пострадавшие создали уже целое сообщество. Собирают свидетельства инцидента из первых уст.

«Позвонили сказали, что отравились, кинулся за фруктами продуктами и к ней. Кушать нельзя из за отравления , в основном они водой питаются. вот гранатовый сок взял ну и все такое - апельсины», - сокрушается Георгий, родственник пострадавшей.

Представители компании в соцсетях утверждают, что вина не их. От комментариев СМИ отказываются.

«Мы не даем комментарий. Идет уголовное дело. В рамках уголовного дела мы не можем разглашать никакую информацию», - открестились в компании.

Сейчас производственные помещения компании опечатаны. Роспотребнадзор и СК провели обыски.

«Роспотребнадзором развернута оперативные мероприятия, мы принимаем меры по дальнейшему прекращению вреда жизни и здоровью граждан. Деятельность данного объекта в настоящий момент приостановлена. Мероприятия продолжаются и говорить об окончательных результатах пока рано», - отметила Маргарита Радионова, начальник отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора по Ростовской области.

В настоящий момент подтвержден факт массового отравления 70 человек. Уже известно о грубых нарушениях Отсутствуют документы похтверждающие качество продуктов, нет медицинский книжек у сотрудников.