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В МО РФ заявили об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Авдеевки

14:52 07.03.2023
Уничтоженный склад принадлежал 110-й механизированной бригаде украинских боевиков.
В МО РФ заявили об уничтожении украинского склада боеприпасов в районе Авдеевки
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении вражеского склада с боеприпасами. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», - заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери украинской стороны в живой силе и военной технике на Донецком направлении. По словам Конашенкова, в личном составе они превысили 75 человек. Уничтожены два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Смерч» и гаубица Д-30. В районе Марково уничтожена американская контрбатарейная РЛС AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях наносилось комплексное поражение подразделениям неприятеля в районах Угледара, Павловки, Новоселки, Дорожнянки и Малой Токмачки. Неприятельские потери в личном составе превысили 60 человек за сутки. Также украинские боевики не досчитались двух боевые бронированных машин, двух пикапова, американской 155-мм самоходной артиллерийской установки М109 Paladin, 155-мм буксируемой гаубицы М777, а также советской буксируемой 122-м гаубицы Д-30. На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 35 украинских боевиков, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении поражена живая сила и техника противника в районах Гряниковки, Песчаного, Крахмального, Стельмаховки и Розовки. Уничтожен украинский танк, польская самоходная гаубица калибра 155 мм Krab, самоходная 152-мм гаубица «Акация», а также более 30 украинских боевиков.

На Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, Григоровка. За сутки на данном направлении уничтожено до 125 украинских боевиков, две БМП, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

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