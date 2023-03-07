Автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Иванов получил 8,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Обвинение запрашивало для Дмитрия Иванова девять лет колонии.

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Суд приговорил автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к 8,5 года в колонии по делу о распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Тимирязевского суда Москвы.

Иванова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

«Назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сказал собеседник агентства.

Помимо этого, Иванову четыре года запрещено заниматься администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет.

Прокуратура ранее запросила для обвиняемого девять лет в колонии. Наказание по статье о распространении ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Ранее прокуратура потребовала заочно вынести приговор в отношении блогера Вероники Белоцерковской* по делу о фейках о действиях Вооруженных сил России. Гособвинитель просит назначить наказание для блогера в виде девяти лет колонии.

* Вероника Белоцерковская - лицо, внесенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.