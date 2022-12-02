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Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепартаменте Джеймс Карден признал, что США наносили удары по энергетической инфраструктуре при конфликтах в Югославии и Ираке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии и кампанию "Шок и трепет" против Ирака в 2003 году», - сказал экс-дипломат.

Поэтому, по словам Джеймса Кардена, Украине и ее союзникам не стоит удивляться, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре.

Напомним, недавно официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, как Североатлантический альянс уничтожал объекты инфраструктуры Югославии в ходе военной операции «Союзная сила». Без электроснабжения и воды остались сотни тысяч мирных жителей.

Она привела цитату пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 года, где он объяснял, почему наносят удары по объектам инфраструктуры.