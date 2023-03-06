Российские ракетчики показали, как бьют по укреплениям националистов в зоне СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Реактивные системы залпового огня «Ураган» наносят удары по укреплениям боевиков в зоне специальной военной операции. Бьют в те точки, откуда украинские националисты систематически обстреливают наши рубежи. Один пакет - а это 16 снарядов - покрывает территорию в футбольное поле. Как только команда «огонь» выполнена, установка меняет дислокацию, чтобы не попасть под ответный удар.

След от ракеты еще остается. А от установки - уже простыл. Скрыться в ту же минуту, как произведен огонь - правило номер один. Позднее становится известно, что ракетчики цель поразили.

На огневых позициях гаубичной батареи «Мста-Б» калибра 152 мм тоже шумно. На приведение в боевую готовность - четыре минуты. В зависимости от местности, но этот расчет справляется за три. Тут служат товарищи, которые понимают друг друга с полуслова.

«Принесли повестку мне. Следом пошел зять - не смог усидеть. И брат родной. Жены племянник. Все в одном расчете держимся так вот», - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Егерь».

Руководитель - призвание бойца с позывным «Дирик». И на линии боевого соприкосновения, и на гражданке. До того, как записаться в добровольцы, командир этого расчета работал директором магазина. Сейчас коллеги собирают посылки и пишут письма. Ждут начальника с победой.

Отработав беглым огнем, расчет сворачивается. Вдали слышны раскатистые звуки. Это момент попадания по целям на другом берегу. На позициях - запах пороха и оживление. Это расчет торопится, спешит переставить орудия в безопасное место.

Ранее были опубликованы кадры боевой работы РСЗО «Град» морпехов Тихоокеанского флота в зоне спецоперации. Противник огрызается, отвечает артиллерийским огнем. Но не имея точного представления, откуда работают российские реактивные системы залпового огня, бьет наугад, промахивается. А в это время «Грады» меняют позицию и снова ударяют.