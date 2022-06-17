Материалы следствия: почему секретную тюрьму азовцев* в аэропорту Мариуполя назвали «Библиотекой»

Одна из самых распространенных пыток в «Библиотеке» - так называемый холодильник. Холодом жертв испытывали на прочность, здесь же прятали тех заключенных, которых в ходе специальных проверок разыскивали официальные власти.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Боевики «Азова»* устроили тюрьму для неугодных на территории Мариупольского аэропорта. И мешок на голове и потушенные о кожу сигареты - далеко не самые страшные воспоминания бывших узников украинских радикалов. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

О том, что с ними было, многие предпочитают не вспоминать, но забыть не могут. Секретную тюрьму окрестили «Библиотекой». Книгами для надзирателей и палачей там были - узники. Задача – «прочитать» каждого, то есть получить информацию. Любой ценой. В ход пускали все: насиловали, душили, заворачивали в мешки, накачивали наркотиками, ломали автоматом пальцы, перерезали сухожилия ножом.

Порой палачи увлекались так, что путь в обычные тюрьмы людям оказывался заказан. Ведь там существовал официальный порядок приема. Травмы вызывали вопросы, поэтому, чтобы подготовить людей к сдаче, приходилось восстанавливать их у медиков. А с тех, кто покидал библиотеку, азовцы* требовали письменных отказов от претензий.

Одна из самых распространенных пыток в «Библиотеке» - так называемый холодильник. Холодом жертв испытывали на прочность, здесь же прятали тех заключенных, которых в ходе специальных проверок разыскивали официальные власти.

Сотни пленных вышли на свободу благодаря обмену. Точных данных о числе погибших нет, но свидетельства очевидцев говорят – стены «Библиотеки» живыми покинули не все.

«Звезда» продолжит собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.