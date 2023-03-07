El Pais: чешский наемник под Артемовском сражался ботинком из-за нехватки боеприпасов
По словам наемника, украинская сторона каждый день теряет очень много людей.
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Чешскому наемнику, сражающемуся на стороне Украины под Артемовском, пришлось драться ботинком из-за нехватки боеприпасов. Об этом он рассказал испанской газете El Pais.
По его словам, солдатам порой приходится бороться врукопашную, пользоваться всем, что есть, например, лопатами и ножами.
«Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», - заявил наемник.
Собеседник издания добавил, что украинская сторона каждый день теряет чрезвычайно много людей.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении в Артемовске находятся примерно 10 тысяч украинских боевиков. Российские силы контролируют практически половину города, также отмечал он.