По словам наемника, украинская сторона каждый день теряет очень много людей.

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Чешскому наемнику, сражающемуся на стороне Украины под Артемовском, пришлось драться ботинком из-за нехватки боеприпасов. Об этом он рассказал испанской газете El Pais.

По его словам, солдатам порой приходится бороться врукопашную, пользоваться всем, что есть, например, лопатами и ножами.

«Когда у тебя ничего нет, ты достаешь ботинок и убиваешь ботинком», - заявил наемник.

Собеседник издания добавил, что украинская сторона каждый день теряет чрезвычайно много людей.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что в оперативном окружении в Артемовске находятся примерно 10 тысяч украинских боевиков. Российские силы контролируют практически половину города, также отмечал он.