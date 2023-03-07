Военный летчик Попов: страны НАТО «расслабились» и упустили тренд развития ВПК
Страны НАТО упустили тренд развития в области авиастроения и производства средств ПВО, так как «расслабились» после распада СССР. Об этом в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» заявил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
«Они, можно сказать, расслабились, когда закончился период существования Советского Союза. Они очень этому аплодировали (распаду СССР. - Прим. ред.) и, конечно, упустили этот тренд развития свой», - сказал он.
Попов отметил, что западным странам необходимо наращивать количество военных самолетов, увеличивать запасы вооружения и «подтягивать» производство средств ПВО, однако теперь это будет очень затратно.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что армия королевства устарела на 15 лет. В первую очередь в замене нуждается военная техника, подчеркнул он.