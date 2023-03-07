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«Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника

Анна Назайкина
11:24 07.03.2023
Сегодня стало известно, что ФСБ пресекла незаконную деятельность 59 подпольных оружейников в 34 субъектах России.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудник Федеральной службы безопасности с юмором подошел к задержанию одного из подпольных оружейников. Соответствующие кадры опубликовала российская спецслужба.

«Че случилось, мужики? - «Да ты алименты просрочил». - «Какие алименты?» - «Такие, узнаешь сейчас!».

Напомним, ранее стало известно, что ФСБ пресекла незаконную деятельность 59 подпольных оружейников в 34 российских регионах.

В общей сложности силовики накрыли 23 подпольные мастерские, в которых занимались восстановлением оружия, а также изготовлением боеприпасов.

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