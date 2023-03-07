В стране и мире «Ты алименты просрочил»: силовик пошутил при задержании подпольного оружейника Анна Назайкина Сегодня стало известно, что ФСБ пресекла незаконную деятельность 59 подпольных оружейников в 34 субъектах России. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Сотрудник Федеральной службы безопасности с юмором подошел к задержанию одного из подпольных оружейников. Соответствующие кадры опубликовала российская спецслужба. «Че случилось, мужики? - «Да ты алименты просрочил». - «Какие алименты?» - «Такие, узнаешь сейчас!». Напомним, ранее стало известно, что ФСБ пресекла незаконную деятельность 59 подпольных оружейников в 34 российских регионах. В общей сложности силовики накрыли 23 подпольные мастерские, в которых занимались восстановлением оружия, а также изготовлением боеприпасов. Экспертное мнение и аналитика