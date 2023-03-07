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ФСБ РФ накрыла 23 подпольные мастерские по модернизации оружия

Анна Назайкина
10:49 07.03.2023
По данным правоохранителей, из незаконного оборота изъяли 118 единиц огнестрельного оружия.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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ФСБ совместно с МВД и Росгвардией удалось пресечь преступную деятельность 59 жителей 34 субъектов страны. Как утверждается, они причастны к восстановлению гражданских образцов оружия в подпольных мастерских. Впоследствии происходил сбыт товара.

В январе этого года по адресам проживания оружейников-нелегалов правоохранители провели оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Таким образом, из незаконного оборота изъяли 118 единиц отечественного и иностранного огнестрельного оружия. В частности, речь идет о пулеметах, автоматах, винтовках, пистолетах. Также были обнаружены мины, детонаторы, взрывчатые вещества.

По данным российской спецслужбы, в общей сложности в результате работы силовиков была прекращена деятельность 23 подпольных мастерских, которые занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов.

В конце января сообщалось, что Федеральная служба безопасности пресекла деятельность 93 оружейников в 38 российских регионах в течение ноября и декабря прошлого года.

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