Германия планирует ограничить использование китайских технологий для 5G

Как отмечает газета Handelsblatt, решение властей ФРГ по ограничению технологий из Китая повлияет на отношения с Пекином, а также на планы немецких операторов по расширению стандарта мобильной связи 5G.

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Власти ФРГ рассматривают введение запрета на использование технологий китайских компаний Huawei и ZTE при расширении покрытия беспроводной связи в стандарте 5G, хотя ряд операторов уже используют компоненты данных фирм. Об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

«Федеральное правительство планирует значительно ограничить использование китайских технологий в мобильных сетях Германии», - говорится в материале.

Как отмечает издание, ограничение технологий из КНР в критической инфраструктуре Германии окажет серьезное влияние на работу операторов Deutsche Telekom, Vodafone и Telefónica, которые уже задействовали компоненты компаний Huawei и ZTE при расширении сетей 5G.

Автор статьи также подчеркнул, что в этом случае стоимость демонтажа ляжет на плечи операторов.

«Стремление Берлина, вероятно, будет иметь серьезные последствия для отношений с Пекином, а также для планов немецких операторов по расширению стандарта мобильной связи 5G», - резюмировало издание.

Немецкое правительство уже давно обсуждает вопрос о дальнейшем расширении 5G сети за счет китайских технологий, так как Берлин опасается, что Пекин, который контролирует своих поставщиков, получит доступ к критической инфраструктуре Германии.

Ранее руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети ООО «МСК ГРУПП» Игорь Ящук в беседе со «Звездой» заявил, что ускоренное внедрение 5G и развитие 4G в России затормозится в связи с отсутствием доступа к западному оборудованию. Тем не менее развитие не остановится, хотя и будет идти «не такими авральными темпами», отметил эксперт. Он пояснил, что продолжается строительство базовых телекоммуникационных станций, покрытие расширяется.