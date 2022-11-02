Эксперт заявил, что в России затормозится развитие 5G и 4G

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Ускоренное внедрение 5G и развитие 4G в России затормозится в отсутствие доступа к западному оборудованию, однако все равно будет происходить. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети ООО «МСК ГРУПП» Игорь Ящук.

«Минцифры не стало так критично рассматривать требования к операторам связи по ускоренному внедрению 5G, по ускоренному развитию 4G. Все прекрасно понимают, что операторы и рады бы это делать, но это делать нечем. Пока параллельный импорт не налажен, либо пока собственное оборудование не интегрируется, либо с Китаем не решим насчет каких-то дополнительных поставок, это будет чуть-чуть приторможено», - сказал он.

Тем не менее развитие не остановится, хотя и будет идти «не такими авральными темпами», отметил Ящук. Он пояснил, что продолжается строительство базовых телекоммуникационных станций, покрытие расширяется.

Ранее стало известно, что телекоммуникационная группа Veon, базирующаяся в Нидерландах, запустила конкурентный процесс продажи ПАО «Вымпелком», представленного в России под брендом «Билайн». По данным издания «Коммерсантъ», компанию передадут местному топ-менеджменту. Из-за иностранного владельца из недружественной юрисдикции «Вымпелком» за последнее время попала под множество регуляторных ограничений, в частности, потеряла доступ к госзаказу.