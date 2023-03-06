В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WSJ: Украина потеряла несколько наиболее подготовленных подразделений в районе Артемовска

Анна Касаткина
08:07 06.03.2023
Военные у Артемовска различаются по уровню подготовки и не могут нормально взаимодействовать друг с другом, пишет издание.
WSJ: Украина потеряла несколько наиболее подготовленных подразделений в районе Артемовска
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Несколько наиболее подготовленных подразделений украинских боевиков разгромлены российскими силами в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в последние месяцы. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе в последние месяцы», - сообщает издание со ссылкой на украинских офицеров.

Одной из причин неудач украинских военных на этом направлении WSJ называет различия в уровне подготовке находящихся там бригад, а также в их неспособности нормально взаимодействовать друг с другом.

Ранее газета New York Times сообщила, что киевский режим начал готовить украинцев к сдаче Артемовска.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:07 В стране и мире
WSJ: Украина потеряла несколько наиболее подготовленных подразделений в районе Артемовска
07:23 Армия
Видео
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по замаскированным опорным пунктам националистов в зоне СВО
07:00 Армия
Видео
Старший разведгруппы спецназа рассказал о подготовке ДРГ боевиков под Кременной
05:45 В стране и мире
Жена Байдена оценила идею тестирования ее мужа на умственные способности
01:53 В стране и мире
У россиян началась четырехдневная рабочая неделя
Популярное
Комик Крис Рок впервые рассказал, что чувствует после пощечины Уилла Смита
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.