Военные у Артемовска различаются по уровню подготовки и не могут нормально взаимодействовать друг с другом, пишет издание.

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Несколько наиболее подготовленных подразделений украинских боевиков разгромлены российскими силами в районе Артемовска (украинское название - Бахмут) в последние месяцы. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе в последние месяцы», - сообщает издание со ссылкой на украинских офицеров.

Одной из причин неудач украинских военных на этом направлении WSJ называет различия в уровне подготовке находящихся там бригад, а также в их неспособности нормально взаимодействовать друг с другом.

Ранее газета New York Times сообщила, что киевский режим начал готовить украинцев к сдаче Артемовска.