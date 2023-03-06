В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Член Совбеза Турции Эрхан: США и Британия отвергают усилия Эрдогана по переговорам Путина с Зеленским

Анна Касаткина
08:44 06.03.2023
Турецкий политик считает, что президент страны способен найти методы для начала мирных переговоров.
Член Совбеза Турции Эрхан: США и Британия отвергают усилия Эрдогана по переговорам Путина с Зеленским
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Читайте нас на:

США и Великобритания заинтересованы в максимально длительном конфликте на Украине, а потому не хотят, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган организовывал встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Они (США и Великобритания. - Прим.ред.) не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом», - сказал он.

Эрхан отметил, что эти страны заинтересованы в затягивании конфликта, не думают о мире и будущем украинцев.

По мнению собеседника агентства, только Эрдоган одновременно имеет доступ к президентам России и Украины, а потому способен найти методы для организации их встречи, которая должна привести к конкретным результатам.

«Первыми конкретными результатами будут, конечно, прекращение огня и после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга», - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит никаких предпосылок для начала переговоров с Киевом, а потому специальная военная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:58 В стране и мире
ФСБ предотвратила покушение на основателя телеканала «Царьград» Малофеева
09:13 В стране и мире
Bild: Зеленский и Залужный поспорили из-за ситуации в Артемовске
08:44 В стране и мире
Член Совбеза Турции Эрхан: США и Британия отвергают усилия Эрдогана по переговорам Путина с Зеленским
07:23 Армия
Видео
Экипажи Су-25 нанесли ракетный удар по замаскированным опорным пунктам националистов в зоне СВО
07:00 Армия
Видео
Старший разведгруппы спецназа рассказал о подготовке ДРГ боевиков под Кременной
Популярное
Комик Крис Рок впервые рассказал, что чувствует после пощечины Уилла Смита
РИА Новости: Костомаров начинает приходить в сознание и может немного двигаться
Видео
Мать мальчика Феди рассказала, что он уже оказывался между жизнью и смертью
Сейсмолог Хугербитс предрек мощные землетрясения в марте 2023 года
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.