Член Совбеза Турции Эрхан: США и Британия отвергают усилия Эрдогана по переговорам Путина с Зеленским

Турецкий политик считает, что президент страны способен найти методы для начала мирных переговоров.

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США и Великобритания заинтересованы в максимально длительном конфликте на Украине, а потому не хотят, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган организовывал встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

«Они (США и Великобритания. - Прим.ред.) не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом», - сказал он.

Эрхан отметил, что эти страны заинтересованы в затягивании конфликта, не думают о мире и будущем украинцев.

По мнению собеседника агентства, только Эрдоган одновременно имеет доступ к президентам России и Украины, а потому способен найти методы для организации их встречи, которая должна привести к конкретным результатам.

«Первыми конкретными результатами будут, конечно, прекращение огня и после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга», - уточнил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит никаких предпосылок для начала переговоров с Киевом, а потому специальная военная операция будет продолжаться до достижения поставленных целей.