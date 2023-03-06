В Минобороны России рассказали, почему советского летчика Покрышкина боялись асы Люфтваффе

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Минобороны России к 110-летию трижды героя СССР Александра Покрышкина опубликовало архивные документы, раскрывающие талант легендарного летчика. Покрышкин показал себя непревзойденным мастером воздушного боя в годы Великой Отечественной войны.

Сражаясь в ВОВ, Покрышкин провел свыше шестисот боевых вылетов и 156 воздушных боев, в которых использовал новые наступательные приемы. Летчик лично сбил 53 немецких самолета, еще шесть - уничтожил в составе группы. Асы Люфтваффе боялись Покрышкина как огня и заметив его самолет в небе спешили вернуться на аэродром.

В наградном материале Покрышкина на присвоение звания трижды Героя Советского Союза командующий 8-й воздушной армией генерал-лейтенант Тимофей Хрюкин оставил следующую характеристику: «Храбрейший из храбрых. Вожак. Лучший советский ас».

Покрышкин проявил себя не только, как отважный летчик, но и как талантливый военачальник - победу он встретил в должности командира авиадивизии. Уже после войны Покрышкин написал несколько книг по истребительной авиации, которые не потеряли актуальности и сейчас.

«Воздушный бой, как известно, состоит из маневра и огня. Тот, кто умело владеет огнем своего самолета и маневром, неизменно будет побеждать в бою. Мой закон - стрелять с короткой дистанции под малым ракурсом и только прицельно. Маневр группы нужно строить таким образом, чтобы враг, уходя из атаки одной группы, попадал под огонь второй группы. Этому способствует правильное эшелонирование самолетов по высоте», - писал летчик.

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