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Взвод морской пехоты гвардии лейтенанта Бруснецова прорвал вражескую оборону в зоне СВО

06:57 06.03.2023
Профессионализм гвардии лейтенанта Бруснецова и капитана Дмитрия Киреева обеспечил успешный штурм позиций украинских боевиков.
Взвод морской пехоты гвардии лейтенанта Бруснецова прорвал вражескую оборону в зоне СВО
© Фото: ТРК «Звезда»
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Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Гвардии лейтенант Руслан Бруснецов, командир взвода морской пехоты Тихоокеанского флота

© ТРК «Звезда»

Взвод морских пехотинцев Тихоокеанского флота под командованием гвардии лейтенанта Руслана Бруснецова вел штурм укрепленного опорного пункта противника. Благодаря грамотной разведке местности
и скрытности, взвод вышел в тыл обороняющимся националистам.

В скоротечном бою противник осознал, что окружен, и сдался. В распоряжение Бруснецова попали важные разведданные, в том числе тактические карты командира подразделения с координатами командного пункта боевиков. Оперативно оценив обстановку, гвардии лейтенант организовал доразведку местонахождения командного пункта и передал координаты артиллерийскому подразделению.

Точный и быстрый артиллерийский удар уничтожил командный пункт, дезорганизовав оборону. Это привело к прорыву оборонительных рубежей противника подразделениями морской пехоты.

Продолжив штурм, взвод Бруснецова вышел на окраины занимаемого противником населенного пункта. Возглавив штурмовую группу, командир взвода уничтожил наблюдателей и совершил скрытный маневр во фланг обороняющихся подразделений противника. После он лично корректировал огонь артиллерии, что позволило морским пехотинцам выйти на рубеж атаки и выбить подразделения украинских военных с подготовленных огневых позиций без потерь.

Грамотные, оперативные и мужественные действия взвода под руководством гвардии лейтенанта Бруснецова обеспечили успешный штурм позиций противника.

Капитан Дмитрий Киреев

© ТРК «Звезда»

Инженерно-саперная рота под командованием капитана Дмитрия Киреева выполняла задачи по фортификационному оборудованию блокпостов, разминированию зданий и инженерной разведке путей движения войск.

Несмотря на массированные артиллерийские и минометные обстрелы, группа успешно разрушала инженерные заграждения боевиков, проделывая в них проходы и обезвреживая противотанковые мины. Штурмовое подразделение, которому была поставлена боевая задача по взятию под контроль стратегически важного рубежа - взводного опорного пункта с блокпостом, продвигалась беспрепятственно.

Своими грамотными и умелыми действиями группа под командованием капитана Киреева помогла штурмовому подразделению уничтожить взводный опорный пункт, блокпост с личным составом националистов, а также обеспечила безопасный подход основных сил, обезвредив 10 противотанковых мин.

Ранее Минобороны России рассказало о подвигах в зоне спецоперации рядового Артема Тищенко и матроса Павла Морозова. Тищенко обнаружил и уничтожил засаду украинских националистов при зачистке населенного пункта, а Морозов точным выстрелом уничтожил вражеский склад боеприпасов.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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