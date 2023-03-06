Взвод морской пехоты гвардии лейтенанта Бруснецова прорвал вражескую оборону в зоне СВО

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Взвод морских пехотинцев Тихоокеанского флота под командованием гвардии лейтенанта Руслана Бруснецова вел штурм укрепленного опорного пункта противника. Благодаря грамотной разведке местности

и скрытности, взвод вышел в тыл обороняющимся националистам.

В скоротечном бою противник осознал, что окружен, и сдался. В распоряжение Бруснецова попали важные разведданные, в том числе тактические карты командира подразделения с координатами командного пункта боевиков. Оперативно оценив обстановку, гвардии лейтенант организовал доразведку местонахождения командного пункта и передал координаты артиллерийскому подразделению.

Точный и быстрый артиллерийский удар уничтожил командный пункт, дезорганизовав оборону. Это привело к прорыву оборонительных рубежей противника подразделениями морской пехоты.

Продолжив штурм, взвод Бруснецова вышел на окраины занимаемого противником населенного пункта. Возглавив штурмовую группу, командир взвода уничтожил наблюдателей и совершил скрытный маневр во фланг обороняющихся подразделений противника. После он лично корректировал огонь артиллерии, что позволило морским пехотинцам выйти на рубеж атаки и выбить подразделения украинских военных с подготовленных огневых позиций без потерь.

Грамотные, оперативные и мужественные действия взвода под руководством гвардии лейтенанта Бруснецова обеспечили успешный штурм позиций противника.

Капитан Дмитрий Киреев