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Рядовой Артем Тищенко в составе группы российских войск выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

Во время зачистки поселка от нацистов Артем обнаружил засаду - хорошо замаскированную позицию противника в заброшенном здании. Тищенко молниеносно оценил ситуацию и прицельным огнем из пушки боевой машины уничтожил группу противника на позиции.

Начало успешному вытеснению боевиков с занимаемых рубежей и позиций было положено, после чего рядовой Тищенко уничтожил один вражеский танк и два БМП.По итогам боев населенный пункт был освобожден от украинских националистов.

Через несколько дней рядовой Тищенко в группе российских военнослужащих участвовал в штурме опорного пункта националистов. После артиллерийской подготовки наши бойцы атаковали опорный пункт противника во фланг и нанесли существенный урон противнику в живой силе и технике.

Смелость и решительность действий группы позволили подавить огневые точки противника. Рядовой Артем Тищенко лично огнем из пушки боевой машины уничтожил два вражеских пулеметных расчета и большое количество живой силы боевиков.

По итогам боя опорный пункт боевиков был полностью уничтожен.



Матрос Павел Морозов