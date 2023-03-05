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Рядовой Тищенко при зачистке поселка от боевиков уничтожил один вражеский танк и два БМП

00:00 05.03.2023
Тищенко сумел мгновенно оценить обстановку и прицельным огнем из пушки боевой машины уничтожить вражескую технику и группу нацистов.
Рядовой Тищенко при зачистке поселка от боевиков уничтожил один вражеский танк и два БМП
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны РФ продолжает рассказ о героических поступках российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, о наших бойцах, в жизни которых всегда есть место подвигу.

Рядовой Артем Тищенко, номер расчета боевой машины

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Рядовой Артем Тищенко в составе группы российских войск выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

Во время зачистки поселка от нацистов Артем обнаружил засаду - хорошо замаскированную позицию противника в заброшенном здании. Тищенко молниеносно оценил ситуацию и прицельным огнем из пушки боевой машины уничтожил группу противника на позиции.

Начало успешному вытеснению боевиков с занимаемых рубежей и позиций было положено, после чего рядовой Тищенко уничтожил один вражеский танк и два БМП.По итогам боев населенный пункт был освобожден от украинских националистов.

Через несколько дней рядовой Тищенко в группе российских военнослужащих участвовал в штурме опорного пункта националистов. После артиллерийской подготовки наши бойцы атаковали опорный пункт противника во фланг и нанесли существенный урон противнику в живой силе и технике.

Смелость и решительность действий группы позволили подавить огневые точки противника. Рядовой Артем Тищенко лично огнем из пушки боевой машины уничтожил два вражеских пулеметных расчета и большое количество живой силы боевиков.

По итогам боя опорный пункт боевиков был полностью уничтожен.

Матрос Павел Морозов

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Матрос Павел Морозов в составе минометного расчета выполнял задачи по поддержке наступления российских подразделений на позиции украинских националистов.

В ходе боя Павел Морозов по поступившим координатам произвел точную наводку миномета и прицельным огнем нанес удар по позициям боевиков. Точный выстрел уничтожил склад с боеприпасами, а сдетонировавшие боеприпасы поразили инженерные сооружения и вражескую военную технику.

Националисты, оценив масштабность своих потерь за какие-то минуты боя, приняли решение экстренно покинуть позиции и отступить вглубь подконтрольных им территорий.

Смелые и профессиональные действия матроса Павла Морозова существенно подорвали боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск.

Ранее сообщалось, как тыловая колонна, которую сопровождал старший прапорщик Сымбат Насынов, попала под вражеский обстрел, и он сумел организовать оборону, лично вынес из-под огня десять раненых бойцов, а потом вместе с подчиненным дали отпор боевикам и обеспечили дальнейшее продвижение груза на передовую.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов

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