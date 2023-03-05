Рядовой Тищенко при зачистке поселка от боевиков уничтожил один вражеский танк и два БМП

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Матрос Павел Морозов в составе минометного расчета выполнял задачи по поддержке наступления российских подразделений на позиции украинских националистов.
В ходе боя Павел Морозов по поступившим координатам произвел точную наводку миномета и прицельным огнем нанес удар по позициям боевиков. Точный выстрел уничтожил склад с боеприпасами, а сдетонировавшие боеприпасы поразили инженерные сооружения и вражескую военную технику.
Националисты, оценив масштабность своих потерь за какие-то минуты боя, приняли решение экстренно покинуть позиции и отступить вглубь подконтрольных им территорий.
Смелые и профессиональные действия матроса Павла Морозова существенно подорвали боевые возможности националистов и способствовали стремительному наступлению российских войск.
Ранее сообщалось, как тыловая колонна, которую сопровождал старший прапорщик Сымбат Насынов, попала под вражеский обстрел, и он сумел организовать оборону, лично вынес из-под огня десять раненых бойцов, а потом вместе с подчиненным дали отпор боевикам и обеспечили дальнейшее продвижение груза на передовую.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов