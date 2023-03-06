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Российские разведчики показали, как выбивают боевиков с их позиций под Кременной

Валентин Гвоздев
05:00 06.03.2023
Местоположение боевиков передается на командный пункт артиллерии, на огневую позицию тут же выдвигается расчет РСЗО «Град», который после нескольких пристрелочных поражает опорный пункт националистов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Окрестности Кременной, этой дороги на обычных картах не найти. У бойцов спецназа свои тропы, известные только им. Машина буквально утопает в грязи, выручает лишь мастерство водителя. Пришедшее в регион потепление превратило все дороги в кашу, проехать здесь можно только на транспорте повышенной проходимости, таком как «Тигр». Вместе с группой спецназа выдвигаемся в сторону «серой зоны».

Позиции националистов - всего в нескольких километрах, дальше группа двигается пешком. Переговоры осуществляются с помощью жестов, в лесу могут находиться диверсанты. Впрочем, поиск и уничтожение вражеских ДРГ - тоже часть работы спецназа.

«Обнаружение целей противника, выявление огневых средств, поражение, уничтожение их, корректировка огня артиллерии, авиации, засадные и диверсионные действия в тылу противника. Да, конечно, у них есть тоже разведгруппы, но подготовка у них гораздо хуже, силы истощены, мне их в какой-то момент жалко становится, их спецы - это, грубо говоря, наши обычные подразделения», - поделился старший разведывательной группы спецназа с позывным «Артист».

Группа скрывается в лесополосе, «туристов» на боевой выход спецназ не берет. Съемочная группа «Звезды» остается с оператором дрона, и вместе с ним ищет безопасное место для запуска квадрокоптера.

В «серой зоне» необходимо передвигаться след в след, под оставшимся местами снегом могут быть мины или растяжки. Нужно найти подходящее место для запуска дрона.

Коптер в небе, с этого момента он становится глазами разведгруппы. Там, где обычный человек не заметит ничего подозрительного, наметанный глаз сразу определит замаскированную позицию врага или засаду, главное знать, на что обращать внимание.

«Любые мелочи - это дороги, следы свежие, уже укрытия какие-то, лесопосадки. От них отталкиваешься уже, если что-то подозрительное нашел, более тщательно ведешь разведку и в большинстве случаев находишь цель. Это либо блиндажи и техника, движения личного состава, маршруты», - рассказал разведчик группы спецназа с позывным «Добби».

В этот раз нужно проверить уже обнаруженные позиции. После работы нашей артиллерии, противник их оставил, но мог вернуться. Вблизи блиндажа замечены свежие следы.

Координаты цели передаются на командный пункт артиллерии. На огневую позицию тут же выдвигается расчет БМ-21 «Град». Через считанные минуты реактивная система выпускает четыре пристрелочные ракеты.

Пока артиллеристы корректируют огонь, националисты бегут в укрытие, не подозревая о том, что разведчики приготовили им сюрприз. С квадрокоптера сбрасывается граната, плотное облако накрывает позиции боевиков, вынуждая их искать другое укрытие. В этот момент артиллерия наносит основной удар.

Видео с коптера подтверждает прямое попадание, этот опорный пункт националистов больше не представляет угрозы. Разведчики продолжают движение, а съемочная группа «Звезды» вместе с расчетом «Града» спешит покинуть огневую позицию до того, как противник откроет ответный огонь.

Ранее в Минобороны России сообщили о поражении украинского склада боеприпасов под Артемовском. Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков уточнил, что речь идет о складе 72-й механизированной бригады украинских боевиков.

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