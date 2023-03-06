Российский боец рассказал, как с родственниками попал в один расчет гаубицы «Мста-Б»

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На приведение в боевую готовность расчета 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б», в зависимости от местности, отводится четыре минуты. Однако эти бойцы справляются всего за три. Тут служат товарищи, которые понимают друг друга с полуслова.

«Ситуация такая, что принесли повестку мне. Следом пошел зять, не смог усидеть. И брат родной. Жены племянник. В одном расчете держимся так вот», - поделился российский военнослужащий с позывным «Егерь».

Командир расчета с позывным «Дирик» рассказал, что его тесть находится у него в подчинении.

«Я командир, а он номер расчета, он подает снаряды, заряжает. Муж моей кумы - он у меня наводчик. И брат моего тестя - он тоже номер расчета. Они все у меня в подчинении. Все нормально, все прекрасно понимают, где мы находимся, и что выполнение приказов тут необходимо», - сказал он в беседе со «Звездой».

До того, как записаться в добровольцы, командир этого расчета работал директором магазина. Сейчас коллеги собирают посылки, пишут письма и ждут начальника с победой.

Ранее российские ракетчики показали, как бьют по укреплениям националистов в зоне спецоперации. Военнослужащие ВС РФ работают по тем позициям, откуда вооруженные формирования украинских боевиков систематически обстреливают наши рубежи. При этом необходимо соблюдать главное правило - скрыться в ту же минуту, как произведен огонь.