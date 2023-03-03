Опубликованы кадры работы «Градов» морпехов ТОФ в зоне спецоперации

Корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин побывал на позициях морпехов Тихоокеанского флота и снял репортаж с места событий.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Несколько минут требуется на то, чтобы скорректировать огонь, а затем начинается оглушительный залп полного пакета реактивных снарядов. Российские «Грады» морпехов Тихоокеанского флота прикрывают наступление наших войск на Южно-Донецком направлении.

Командир боевой машины с позывным Сэм рассказывает, что отвлекаться на покраску машины пока некогда. Тем, кто сейчас на передовой, нужна его огневая поддержка.

«Выезды бывают днем и ночью. В какое время поступают команды, в то и выезжаем. Бывает такое, что выезжаем на сутки на дежурство, настолько интенсивно работаем. Просто приезжаем заправить машины, зарядиться - и опять на выезд», - рассказал командир боевой машины БМ-21 «Град» Сэм.

На Угледарском направлении идут интенсивные бои. Машина испытывает интенсивную нагрузку. В частности, одна из них с сентября выпустила 48 пакетов, заряжен 49-й. И через несколько часов экипаж машины отправляется на боевые позиции, чтобы атаковать укрепления противника.

Противник огрызается, отвечает артиллерийским огнем. Но не имея точного представления, откуда работают российские реактивные системы залпового огня, бьет наугад, промахивается. А в это время «Грады» меняют позицию и снова ударяют.

«Мы уже не первый месяц работаем на РСЗО. То есть работа слаженная: командир батареи, командир взвода и расчет машины. Мы все приезжаем, занимаем свою позицию. Каждый знает свою работу. И буквально до первого выстрела проходит несколько минут. Отстреливаемся и перекат совершаем», - добавил Сэм.

Основными целями российских «Градов» становятся укрепления противника, его опорные пункты, а также большие скопления живой силы. Особое внимание уделяется бронетехнике противника. Реактивная артиллерия регулярно уничтожает оставшиеся у украинской армии советские танки и бронемашины, переданные странами Запада.

Ранее Минобороны России в своей сводке о проведении спецоперации сообщило об уничтожении мобильного узла связи украинской мехбригады в районе Авдеевки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов