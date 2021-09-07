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Минтруд сократил перечень «запрещенных» для женщин профессий

Кира Карон
18:13 07.09.2021
В перечень запрещенных для женщин профессий ранее входило более 400 позиций, теперь список сократили до 100.
Минтруд сократил перечень «запрещенных» для женщин профессий
© Фото: Nikolay Parkhomenko, Russian Look, globallookpress
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Министерство труда Российской Федерации внесло изменения в перечень профессий с вредными и опасными условиями, на которых ограничивается применение женского труда. Соответствующий приказ зарегистрирован и вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Под полным запретом сфера металлообработки. Отныне женщинам нельзя работать только по таким позициям, как котельщик, чеканщик и токарь на токарно-давильных станках. Другие позиции остаются открытыми.

В нефте и газодобывающей отраслях ограничения установлены для таких профессий как слесарь по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад, слесарь-ремонтник, занятый монтажом и обслуживанием технологического оборудования.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков рассказал, что более половины молодого населения России видят себя в предпринимательской деятельности. Он отметил, что согласно статистике 30% предпринимателей в России - это молодые люди, когда средний возраст предпринимателя составляет 38 лет.

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