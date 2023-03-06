Старший разведгруппы спецназа рассказал о подготовке ДРГ боевиков под Кременной

Российские разведчики в окрестностях Кременной занимаются обнаружением и уничтожением позиций боевиков, корректировкой огня артиллерии и авиации ВС РФ, а также проведением диверсий в тылу радикалов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Старший разведывательной группы специального назначения с позывным «Артист» рассказал «Звезде» о плохой подготовке и истощении сил диверсионно-разведывательных групп украинских националистов, которые скрываются в лесополосах под Кременной.

«Конечно, у них есть тоже разведгруппы, но подготовка у них гораздо хуже, силы истощены, мне их в какой-то момент жалко становится, их спецы - это, грубо говоря, наши обычные подразделения», - сказал он.

Разведчик добавил, что целями группы являются обнаружение боевиков, выявление огневых средств противника, их последующее уничтожение, корректировка огня артиллерии и авиации Вооруженных сил РФ, а также диверсионно-разведывательные действия в тылу врага.

Российские бойцы активно используют коптеры, которые становятся глазами разведгруппы. Операторы БПЛА обращают внимание на мельчайшие детали на местности, это позволяет выявить позиции радикалов даже в самых неожиданных местах.

Ранее российские разведчики показали, как выбивают боевиков с их позиций под Кременной. Местоположение националистов передается на командный пункт артиллерии, на огневую позицию тут же выдвигается расчет РСЗО «Град», который после нескольких пристрелочных поражает опорный пункт противника.