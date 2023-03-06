Гендиректор РЭО Буцаев предложил заменить бумажные платежки ЖКХ на электронные

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В России хотят заменить бумажные платежки за услуги ЖКХ на электронные. С подобной инициативой выступил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Соответствующее письмо направлено в Минстрой России. Впрочем, в РЭО предложили сохранить бумажные платежки для пенсионеров.

«Так, например, в России более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 т бумаги, ведь один такой документ весит 1 г», - цитируют «Известия» заявление РЭО.

С 1 марта в России изменились условия расчета общедомовых ресурсов ЖКХ. В правительственном постановлении указано, что теперь расчет будут производить при помощи аналогового метода. За основу примут показания счетчиков в домах той же климатической зоны с аналогичными особенностями конструкции. Новые правила коснутся холодного и горячего водоснабжения, электроэнергии и подсчета отведения сточных вод.