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Гендиректор РЭО Буцаев предложил заменить бумажные платежки ЖКХ на электронные

Ян Брацкий
03:04 06.03.2023
Для отдельных категорий населения предложено сохранить традиционный вариант платежных документов.
Гендиректор РЭО Буцаев предложил заменить бумажные платежки ЖКХ на электронные
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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В России хотят заменить бумажные платежки за услуги ЖКХ на электронные. С подобной инициативой выступил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. Соответствующее письмо направлено в Минстрой России. Впрочем, в РЭО предложили сохранить бумажные платежки для пенсионеров.

«Так, например, в России более 50 млн домохозяйств, соответственно, каждое из них получает бумажные платежки. Получается, что на ежемесячную рассылку уходит 50 т бумаги, ведь один такой документ весит 1 г», - цитируют «Известия» заявление РЭО.

С 1 марта в России изменились условия расчета общедомовых ресурсов ЖКХ. В правительственном постановлении указано, что теперь расчет будут производить при помощи аналогового метода. За основу примут показания счетчиков в домах той же климатической зоны с аналогичными особенностями конструкции. Новые правила коснутся холодного и горячего водоснабжения, электроэнергии и подсчета отведения сточных вод.

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