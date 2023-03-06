Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 46 тысяч

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что количество разрушенных и сильно поврежденных зданий в составляет 230 тысяч.

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Количество жертв масштабных землетрясений в Турции достигло 46 104. Об этом сегодня заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров, сообщает местный телеканал TRT Haber.

«Количество разрушенных и сильно поврежденных зданий в зоне землетрясения составляет 230 тысяч», - добавил Эрдоган.

Напомним, 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 баллов, за ними последовали сотни афтершоков. Подземные толчки повлекли за собой многочисленные разрушения.

Произошедшее землетрясение стало самым разрушительным с 1939 года. Одним из эпицентров стал город Кахраманмараш.