Постпредство РФ: 34 дипломата и члены их семей не могут вернуться на родину из-за визовой политики США

В Постпредстве России выразили надежду на позицию Генерального секретаря, который «защитит права хотя бы его собственных сотрудников».

© Фото: Wang Ying XinHua Globallookpress

Соединенные Штаты продолжают вести определенную визовую политику в отношении российских дипломатов. Из-за данной политики, 34 сотрудника постоянного представительства РФ при ООН и члены их семей не могут выехать в Россию.

Отмечается, что среди прочих причин для выезда также значатся и гуманитарные. Об этом сообщил руководитель правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.

«Мы подготовили обновленную информацию по сложностям с визами. Так, 34 сотрудника российского постпредства и 43 члена их семей ожидают продления виз. Средний срок - пять и более месяцев. Все это время они остаются де-факто лишены возможности выезжать на родину, в том числе и по серьезным гуманитарным соображениям», - цитирует РИА Новости его слова.

Дипломат добавил, что налицо возрастающая практика визовой дискриминации граждан России. По словам Леонидченко, россияне, уже работающие в Секретариате ООН, также не могут получить американские визы.

«Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию Генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников», - добавил российский дипломат.

Немногим ранее Леонидченко сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и члены его делегации до сих пор не получили визы США для участия в Генассамблее ООН. Также визы не получили и сопровождающие лица, включая представителей СМИ, освещающих этот министерский визит.