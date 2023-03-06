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ЦБ на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Сергей Лебедев
19:10 06.03.2023
Средства свыше установленного лимита можно получить в рублях.
ЦБ на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
© Фото: Depo Photos, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Банк России до 9 сентября текущего года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты для физических и юридических лиц. Об этом в понедельник заявили в ЦБ РФ.

«Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях», - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, с 13 января Банк России возобновил проведение операций с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они проходят на Московской бирже в инструменте «китайский юань - рубль».

В Центробанке отмечают, что подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. ЦБ сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.

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