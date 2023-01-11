Банк России возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке

Они будут проходить на Московской бирже в инструменте «китайский юань — рубль».

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Банк России возобновит с 13 января проведение операций с иностранной валютой на внутреннем рынке. Об этом в среду заявили в пресс-службе ЦБ. Отмечается, что операции будут проходить на Московской бирже в инструменте «китайский юань — рубль».

«В целях минимизации влияния указанных операций на динамику валютного курса Банк России будет покупать (продавать) иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца»,— говорится в сообщении регулятора.

В Банке России отметили, что подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются. ЦБ сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.

Ранее Центробанк выразил готовность к либерализации валютного контроля как к ответной мере на ослабление санкционного давления. Одной из причин может стать, например, разморозка российских активов.