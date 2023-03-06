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Власти Кузбасса выстроят персональную программу для беременной жены участника СВО и их детей

Анна Назайкина
18:39 06.03.2023
Губернатор Цивилев рассказал, каким образом власти помогут оказавшейся в трудном положении жительнице Новокузнецка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Власти Кемеровской области окажут помощь беременной супруге участника спецоперации, которой на время родов и восстановления не с кем оставить своих дочек 5 и 11 лет. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил глава региона Сергей Цивилев.

Жительница Новокузнецка Анастасия Зайнутдинова в настоящий момент находится на 17-й неделе беременности. Детей оставить ей не с кем - она сирота с детства, а мать мужа проживает в другом городе. Других родственников, которые могли бы временно позаботиться о детях, у семьи нет.

Глава региона рассказал, каким образом власти помогут оказавшейся в таком трудном положении женщине. С жительницей Новокузнецка встретились Цивилев, мэр города Сергей Кузнецов, а также члены Общественной палаты.

«Договорились о следующем. 13-го числа (13 марта. - Прим. ред.) ее забирают в областную детскую больницу вместе с детьми... Там вместе с детьми укладывают. И будет диспансеризация ее состояния и состояния детей», - сказал Цивилев.

По словам главы Кемеровской области, за Зайнутдиновой будет закреплен врач-гинеколог, который будет следить за ее состоянием до родов. Под всю семью выстраивается специальная программа, отметил он.

Если потребуется сохранение или начнется родовая деятельность, женщина будет госпитализирована «к своему врачу вместе со своими детьми».

Кроме того, беременной женщине будет выделена материальная помощь от глав Кемеровской области и Новокузнецка.

«Она сказала, что деньги у нее есть, но на всякий случай дополнительно... чтобы детям, что-то еще приобрести, если вдруг потребуется», - добавил Цивилев.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российские военнослужащие в зоне СВО должны ощущать, что страна с ними. Глава государства подчеркивал важность поддержки для бойцов и их семей.

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